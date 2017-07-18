В Вашингтоне робот-охранник патрулировал торговый центр и «утопился»

Свидетели происшествия отмечают, что он намеренно въехал в фонтан. По их словам, это выглядело так, как будто он решил утопиться.

Робота K-5 разработал стартап Knightscope. Робот К-5 умеет прогнозировать и предотвращать преступления. Как рассказали представители компании, робота доставили в торговый центр неделю назад. В данный момент они проводят расследование и пытаются понять, что произошло с К-5.

Инциденты с К-5 случались и ранее. В 2016 году робот сбил полуторагодовалого ребенка в торговом центре в Стэнфорде и переехал его.