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12:47 (мск), источник: Meduza

В Вашингтоне робот-охранник патрулировал торговый центр и «утопился»

17 июля в одном из торгово-офисных центров Вашингтона робот-охранник подъехал к фонтану и упал в него.

Свидетели происшествия отмечают, что он намеренно въехал в фонтан. По их словам, это выглядело так, как будто он решил утопиться.

Во время загрузки произошла ошибка.«В наш вашингтонский офис привезли робота-охранника. Он утопился. Нам обещали летающие машины, а взамен мы получили суицидальных роботов»
Во время загрузки произошла ошибка.«Веселый денек в @gmmb. В нашем офисном комплексе случился инцидент с супертехнологичным роботом-охранником»
Во время загрузки произошла ошибка.«Все хорошо, робот-охранник. Это напряженная работа, мы все через это проходили»

Робота K-5 разработал стартап Knightscope. Робот К-5 умеет прогнозировать и предотвращать преступления. Как рассказали представители компании, робота доставили в торговый центр неделю назад. В данный момент они проводят расследование и пытаются понять, что произошло с К-5.

Инциденты с К-5 случались и ранее. В 2016 году робот сбил полуторагодовалого ребенка в торговом центре в Стэнфорде и переехал его.

Во время загрузки произошла ошибка.
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