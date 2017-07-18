В ВКО комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный штормом

В Восточно-Казахстанской области устраняются последствия сильного ветра. Комиссией подсчитывается ущерб, нанесенный административным и частным жилым зданиям в Усть-Каменогорске и трех районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.
Как сообщил в Службе центральных коммуникаций официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, ураган, который произошел 17 июля в Восточно-Казахстанской области, сорвал кровли домов и повредил автомобили.
«В трех районах ВКО и Усть-Каменогорске произошло опасное метеорологическое явление, то есть сильный ветер. В данный момент известно, что он достигал 35 метров в секунду. Это повлекло за собой срывы кровель с различных зданий. В целом были повреждены около пяти автомобилей в Усть-Каменогорске и еще несколько машин в районах. Но самое главное, что здесь пострадали люди», — сказал Руслан Иманкулов.
При акимате Восточно-Казахстанской области создана комиссия, которая занимается подсчетом ущерба от урагана.
«Комиссией будут производиться подсчет ущерба и установление дальнейших данных, которые на данный момент могут сыграть определяющую роль», — сообщил Руслан Иманкулов. Также комиссия приведет подсчеты для восстановления последствий урагана.
Напомним, вчера мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске. По предварительным данным, от урагана пострадали пять человек. В первой городской больнице в тяжелом состоянии находится82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана. На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши. мужчина поступил в больницу с разрывами легкого и множественными переломами ребер.