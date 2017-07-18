Град и ливень в Петербурге

Городское управление МЧС предупредило горожан, что с полудня, согласно прогнозам Гидрометцентра, в Северной столице начнутся ливни и грозы. Порывы ветра при этом будут до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла.