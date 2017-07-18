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13:07 (мск), источник: Фонтанка

Град и ливень в Петербурге

Обещанный синоптиками ливень прошёл в компании с градом на Васильевском острове в Петербурге около полудня 18 июля. Град также заметили на Литейном мосту.

Городское управление МЧС предупредило горожан, что с полудня, согласно прогнозам Гидрометцентра, в Северной столице начнутся ливни и грозы. Порывы ветра при этом будут до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла.

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