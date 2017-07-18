Юбилей первого губернатора Свердловской области отметят с размахом
По поручению врио главы региона создан оргкомитет.
По поручению врио главы региона создан оргкомитет.
В Свердловской области 80-летие первого губернатора Эдуарда Росселя будет отмечено с размахом. Врио главы региона Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о подготовке к этому событию.
По решению Куйвашева создан организационный комитет, который и займётся составлением плана подготовки и проведения мероприятий. В
80 лет Росселю исполнится 8 октября 2017 года. Бывший член КПСС губернатором Свердловской области был с августа 1995 до ноября 2009 года. 2 апреля 1990 года он был избран председателем Свердловского облсовета, а 16 октября 1991 года — главой администрации Свердловской области. 10 ноября 1993 года, после провозглашения Уральской республики, президент России Борис Ельцин отправил его в отставку.