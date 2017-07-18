Юбилей первого губернатора Свердловской области отметят с размахом

В Свердловской области 80-летие первого губернатора Эдуарда Росселя будет отмечено с размахом. Врио главы региона Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о подготовке к этому событию.

По решению Куйвашева создан организационный комитет, который и займётся составлением плана подготовки и проведения мероприятий. В пресс-службе главы региона заявляют о тесном сотрудничестве между бывшим и нынешним руководителями региона, которое «является уникальным для современной политической системы России явлением». «А Россель — один из немногих представителей экс губернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в “обойме” и максимально задействованы в развитии родного субъекта», — заявляют представители врио губернатора.