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13:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Юбилей первого губернатора Свердловской области отметят с размахом

По поручению врио главы региона создан оргкомитет.

В Свердловской области 80-летие первого губернатора Эдуарда Росселя будет отмечено с размахом. Врио главы региона Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о подготовке к этому событию.

По решению Куйвашева создан организационный комитет, который и займётся составлением плана подготовки и проведения мероприятий. В пресс-службе главы региона заявляют о тесном сотрудничестве между бывшим и нынешним руководителями региона, которое «является уникальным для современной политической системы России явлением». «А Россель — один из немногих представителей экс губернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в “обойме” и максимально задействованы в развитии родного субъекта», — заявляют представители врио губернатора.

80 лет Росселю исполнится 8 октября 2017 года. Бывший член КПСС губернатором Свердловской области был с августа 1995 до ноября 2009 года. 2 апреля 1990 года он был избран председателем Свердловского облсовета, а 16 октября 1991 года — главой администрации Свердловской области. 10 ноября 1993 года, после провозглашения Уральской республики, президент России Борис Ельцин отправил его в отставку.

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