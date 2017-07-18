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13:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

18 и 19 июля изменится расписание четырех пригородных поездов

(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 18 и 19 июля изменится расписание четырех пригородных поездов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

18 июля установлен график движения следующих пригородных поездов:

Поезд № 6410 сообщением Казань-Сосновка: Казань (отправление в 21.22), Вахитово (21.28−21.32), о.п. Метро Аметьево (21.37−21.38), Ометьево (21.42−21.43), о.п. Новаторов (21.47−21.48), Компрессорный (21.51−21.52), Дербышки (21.57−21.58), о.п. 804 км (22.02−22.03), о.п. 807 км (22.06−22.07), Кендери (22.09−22.10), Высокая Гора (22.15−22.16), о.п. Каменка (22.18−22.19), о.п. Калинино (22.2−22.23), Бирюли (22.26−22.27), о.п. 823 км (22.31−22.32), о.п. Чепчуги (22.35−22.36), Куркачи (22.43−22.44), о.п. 835 км (22.49−22.50), о.п. Камаево (22.53−22.54), о.п. Чурилино (22.59−23.00), о.п. Чулпаново (23.04−23.05), платформа 849 км (23.08−23.09), Арск (23.15−23.16), о.п. 859 км (23.22), о.п. Чекурча (23.25−23.26), о.п. 871 км (23.31−23.32), Корса (23.38−23.39), о.п. 880 км (23.43−23.44), Миндюш (23.47−23.48), Шемордан (23.54−23.55), Иштуган (00.01−00.02), Коинсар (00.09−00.10), о.п. 915 км (00.18−00.19), о.п. Состамак (00.21−00.22), о.п. Бр. Комаровых (00.28−00.29), Кукмор (00.33−00.35), раз. 934 км (00.39−00.40), Вятские Поляны (00.44−00.45), о.п. 942 км (00.49−00.50), Ямное (00.53−00.54), Заструг (00.59−01.00), Сосновка (прибытие в 01.08).

Поезд № 6412 сообщением Казань-Арск: Казань (отправление в 21.39), Вахитово (21.45−21.46), о.п. Метро Аметьево (21.51−21.52), Ометьево (21.54−21.55), о.п. Новаторов (21.59−22.00), Компрессорный (22.03−22.04), Дербышки (22.09−22.10), о.п. 804 км (22.14−22.15), о.п. 807 км (22.18−22.19), Кендери (22.21−22.22), Высокая Гора (22.27−22.28), о.п. Каменка (22.30−22.31), о.п. Калинино (22.34−22.35), Бирюли (22.38−22.39), о.п. 823 км (22.43−22.44), о.п. Чепчуги (22.47−22.48), Куркачи (22.55−22.56), о.п. 835 км (23.01−23.02), о.п. Камаево (23.04−23.05), о.п. Чурилино (23.09−23.10), о.п. Чулпаново (23.13−23.14), пл. 849 км (23.17−23.18), Арск (прибытие в 23.28).

Поезд № 6714 сообщением Казань-Аэропорт: Казань (отправление в 21.49), Вахитово (21.53−21.54), Тихорецкая (21.57), о.п. Березовая роща (22.01−22.02), Комбинат (22.04−22.05), Юбилейная (22.08−22.09), Столбищи (22.12−22.13), Аэропорт Казань (прибытие в 22.17).

19 июля изменится расписание пригородного поезда № 7680 сообщением Сосновка-Кизнер: Сосновка (отправление в 01.10), Кизнер (прибытие в 01.31), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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