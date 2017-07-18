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12:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму отразили нашествие азиатской саранчи

На борьбу с азиатской перелетной саранчой, атаковавшей сельскохозяйственные районы полуострова, из резервного фонда республики выделено 1,2 миллиона рублей. Благодаря этому наступление вредителя удалось остановить.

Опасное насекомое впервые заметили на территории Красноперекопского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Его активному размножению благоприятствовала дождливая весна. Личинок нашли на общей площади 1817 гектаров.

— Люди понимали, что как только саранча съест природную кормовую базу и выйдет из камышей, она пойдет на огороды, поля и сады, — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. — Буквально за считанные минуты все их труды могли быть уничтожены. А это не просто посадки овощей, а единственныйисточник доходов для местных жителей. Реальную угрозу вредитель создавал и нашим зерновым культурам, да и вообще всей растительности, ведь одна особь способна съедать до полкилограмма зеленой массы в день.

Было принято решение обработать сельхознаделы эффективным препаратом «Эмидорн», который выделило предприятие «Щелково Агрохим». А самолет АН-2 для распыления инсектицида предоставили коллеги из Краснодарского края. К счастью, большинство вредителей удалось нейтрализовать до того, как особи достигли окрыленной стадии, когда насекомое может перелетать на большие расстояния.

— Если бы саранчу не уничтожили сейчас, через несколько дней она встала б на крыло и разлетелась по всему Крыму, отложила личинки и создала нам угрозу на будущие годы, — считает Рюмшин. — Учитывая, что места скопления вредителя обнаружены в камышах, где невозможна обработка наземным способом, нам пришлось привлекать авиацию.

Сельскохозяйственные предприятия и фермеры, которым нанесен урон саранчой, смогут получить компенсацию из бюджета — на эти цели предусмотрено еще два миллиона рублей.

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