В Крыму отразили нашествие азиатской саранчи

Опасное насекомое впервые заметили на территории Красноперекопского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Его активному размножению благоприятствовала дождливая весна. Личинок нашли на общей площади 1817 гектаров.

— Люди понимали, что как только саранча съест природную кормовую базу и выйдет из камышей, она пойдет на огороды, поля и сады, — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. — Буквально за считанные минуты все их труды могли быть уничтожены. А это не просто посадки овощей, а единственныйисточник доходов для местных жителей. Реальную угрозу вредитель создавал и нашим зерновым культурам, да и вообще всей растительности, ведь одна особь способна съедать до полкилограмма зеленой массы в день.

Было принято решение обработать сельхознаделы эффективным препаратом «Эмидорн», который выделило предприятие «Щелково Агрохим». А самолет АН-2 для распыления инсектицида предоставили коллеги из Краснодарского края. К счастью, большинство вредителей удалось нейтрализовать до того, как особи достигли окрыленной стадии, когда насекомое может перелетать на большие расстояния.

— Если бы саранчу не уничтожили сейчас, через несколько дней она встала б на крыло и разлетелась по всему Крыму, отложила личинки и создала нам угрозу на будущие годы, — считает Рюмшин. — Учитывая, что места скопления вредителя обнаружены в камышах, где невозможна обработка наземным способом, нам пришлось привлекать авиацию.