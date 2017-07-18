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13:17 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоград прибыла водная экспедиция «Голубое ожерелье»

18 июля в Волгоград прибыла водная экспедиция на катерах «Голубое ожерелье».

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Участникам предстоит преодолеть 7,5 тысяч километров — от Санкт-Петербурга до Севастополя. Они исследуют прибрежные территории крупных рек центральной части России и прорабатывают предложения по развитию инфраструктуры.

Итоговый отчет и рекомендации по устранению нарушений передадут в профильные ведомства. В итоге будет разработан план благоустройства прибрежных территорий для развития водного туризма.

Еще одна цель проекта — прославление великого русского адмирала Федора Ушакова. В экспедиции на разных этапах принимают участие ученые, 30 сотрудников судостроительного предприятия, члены Федерации водно-моторного спорта России, студенты МГТУ имени Баумана и Нижегородского технического университета, а также курсанты рыбинского клуба юных моряков. У проекта после экспедиции будет телевизионная версия: с командой путешествует оператор «Мосфильма» Александр Матросов.

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