В Волгоград прибыла водная экспедиция «Голубое ожерелье»

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Участникам предстоит преодолеть 7,5 тысяч километров — от Санкт-Петербурга до Севастополя. Они исследуют прибрежные территории крупных рек центральной части России и прорабатывают предложения по развитию инфраструктуры.

Итоговый отчет и рекомендации по устранению нарушений передадут в профильные ведомства. В итоге будет разработан план благоустройства прибрежных территорий для развития водного туризма.