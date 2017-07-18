В Волгоград прибыла водная экспедиция «Голубое ожерелье»
18 июля в Волгоград прибыла водная экспедиция на катерах «Голубое ожерелье».
18 июля в Волгоград прибыла водная экспедиция на катерах «Голубое ожерелье».
Участникам предстоит преодолеть 7,5 тысяч километров — от
Итоговый отчет и рекомендации по устранению нарушений передадут в профильные ведомства. В итоге будет разработан план благоустройства прибрежных территорий для развития водного туризма.
Еще одна цель проекта — прославление великого русского адмирала Федора Ушакова. В экспедиции на разных этапах принимают участие ученые, 30 сотрудников судостроительного предприятия, члены Федерации