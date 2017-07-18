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12:41 (мск), источник: АиФ Омск

Надежду Бабкину на День города в Омск привезёт предприниматель

Праздник состоится 5 августа.

Надежду Бабкину на День города в Омск привезёт предприниматель Наталья Титоренко. Именно она победила в ходе аукциона, предложив 2 242 500 руб. за работу. Соперник бизнесвумен — ООО «ПартнерТорг» — предложил меньшую сумму, однако конкурсная заявка не соответствовала требованиям аукциона.

Отметим, что помимо оплаты работы, организаторы должны оплатить проживание Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», а также дорогу.

Концерт состоится 5 августа в 20.00 на сцене «Омской крепости».

Напомним, что не все горожане обрадовались тому, что именно Бабкина приедет с концертом на День города, для многих омичей осталось неясно, почему выбор пал именно на эту артистку, а не на популярных среди молодёжи исполнителей. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров приободрил омичей и написал в своём Instagram, что обязательно приедет в Омск в следующем году.

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