В Кузбассе сотрудница ПДН спасла четырех детей из горящего дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, возгорание произошло ночью в доме по улице Гагарина в областной столице. Загорелись электрические щитки. Капитан полиции, проживающая в доме напротив, заметила пожар. Она знала, что на первом этаже живет женщина с четырьями малолетними детьми 2, 5, 7 лет и полугодовалым малышом.

Когда инспектор ПДН подбежала к окну горящей квартиры, женщина уже не могла вывести детей по лестнице, так как подъезд был в огне. Через открытое окно капитан полиции приняла всех четверых детей, а после помогла выбраться и самой пострадавшей. Евгения Шерина отвела всех детей к себе домой, накормила и уложила спать.