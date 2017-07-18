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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе сотрудница ПДН спасла четырех детей из горящего дома

Сейчас решается вопрос о представлении капитана полиции Евгении Шериной к награде.

В Кемерове инспектор ПДН спасла из горящей квартиры четырех малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, возгорание произошло ночью в доме по улице Гагарина в областной столице. Загорелись электрические щитки. Капитан полиции, проживающая в доме напротив, заметила пожар. Она знала, что на первом этаже живет женщина с четырьями малолетними детьми 2, 5, 7 лет и полугодовалым малышом.

Когда инспектор ПДН подбежала к окну горящей квартиры, женщина уже не могла вывести детей по лестнице, так как подъезд был в огне. Через открытое окно капитан полиции приняла всех четверых детей, а после помогла выбраться и самой пострадавшей. Евгения Шерина отвела всех детей к себе домой, накормила и уложила спать.

Кемеровчанка выразила капитану полиции благодарность за спасение детей. Сейчас руководство ГУ МВД РФ по Кемеровской области решает вопрос о представлении инспектора ПДН к награде.

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