Строительство ФОКа стартовало в Тоншаево Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, ФОК станет 37-м в регионе.

В ходе церемонии старта строительства глава региона Валерий Шанцев сообщил, что ФОК в Тоншаевском районе стал третьим физкультурным комплексом, чье строительство началось в 2017 году. Он также отметил, что в районе в секции и спортшколы ходят более 900 детей и все они смогут посещать современный ФОК после завершения его постройки.

«В Нижегородской области сейчас работает 34 ФОКа, в Выксе, Воскресенском и Тоншаеве строительство началось. Кроме того, рассматриваем вопрос, чтобы заложить ФОК в этом году еще в Дальнеконстантиновском районе. Всего необходимо построить 52 спорткомплекса до 2022 года», — заявил губернатор.

Типовой ФОК в Тоншаеве будет включать спортзал для занятий различными командными видами спорта с трибунами, рассчитанными на 700 человек. Также там расположатся залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейная площадка с трибунами на 125 мест. Кроме того, планируется построить 2 бассейна, зал для занятий единоборствами и кинозал на 49 человек.