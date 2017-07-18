При раскопках подвала храма в Кыштыме были обнаружены останки нескольких человек

По словам волонтёра Екатерины Ивасько, первый череп был обнаружен ещё 9 июля. Остальные останки нашли в подвале храма в минувшую субботу:

«Мы вытащили шесть черепов. Один из них был детский, совсем маленький. Может быть, там захоронено даже больше шести человек», — рассказала Екатерина корреспонденту ГТРК «Южный Урал».

Исследователи предполагают, что обнаруженные кости — это останки знатных людей и им более ста лет. Но подпорные стенки у входа в подвал, где они находились, построены уже в советское время, а это означает, что кости кто-то находил ранее.

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«Возможно, когда делали подпорные стенки, нарвались на склепы и разграбили их. Потому что, как нам сказали историки, здесь было приалтарное захоронение для почётных граждан города. К тому же, кости не лежали прямо, как они должны лежать при обычном захоронении, а были свалены в кучу: ноги, руки, голова, ребра — всё вместе», — добавила Екатерина Ивасько.

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