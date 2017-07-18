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13:36 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье замечено большое количество ядовитых змей

В южных районах Пермского края жители наблюдают гадюк.

Источник: Вести - Пермь

В Кунгурском, Чайковском, Чернушинском и Суксунском районах напасть — здесь замечены ядовитые змеи: характерные для Урала гадюки. Жители нескольких деревень боятся отпускать детей на улицу — сообщает издание ВКурсе.ру.

Экологи считают, что стимулом к размножению пресмыкающихся стала теплая и влажная погода. Аномально большое число змей фиксируют и дачники. В районе Кукуштана, Алешихи и Григорьевского преобладают ужи. Эти змеи не ядовиты.

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