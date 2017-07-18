В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Жителям региона рекомендовано соблюдать все возможные меры безопасности и усилить контроль за своими детьми, не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, то требуется укрыться от него в подземных переходах или же в подъездах многоквартирных домов. Ни в коем случае нельзя стоять рядом со стенами домов, так как существует риск падения кровельных материалов с крыши.