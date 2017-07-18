В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
МЧС Башкирии объявило на 19 июля штормовое предупреждение по всей территории республики, ожидается резкое усиление ветра с порывами до 18 м/c.
МЧС Башкирии объявило на 19 июля штормовое предупреждение по всей территории республики, ожидается резкое усиление ветра с порывами до 18 м/c.
Жителям региона рекомендовано соблюдать все возможные меры безопасности и усилить контроль за своими детьми, не оставлять их без присмотра.
Если сильный ветер застал вас на улице, то требуется укрыться от него в подземных переходах или же в подъездах многоквартирных домов. Ни в коем случае нельзя стоять рядом со стенами домов, так как существует риск падения кровельных материалов с крыши.