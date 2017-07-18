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15:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение будут ограничивать из-за забега и фестиваля в Ростове

Движение будут ограничивать из-за благотворительного забега и фестиваля Bridge of Arts в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!» с 23.00 4 августа до 12.00 5 августа для транспорта закроют Театральную площадь и участок улицы Советской от проспекта Театрального до переулка Продольного.

С 7.00 до 12.00 5 августа будет перекрыто движение по улице Большой Садовой между проспектами Ворошиловским и Театральным, а также по улице Советской от проспекта Театрального до улицы 4-я линия.

24 августа с 14.00 до 23.00 в связи с проведением Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts для транспорта закроют Театральную площадь, а также улицу Советскую от площади до улицы Верхненольной.

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