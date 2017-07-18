Движение будут ограничивать из-за забега и фестиваля в Ростове

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!» с 23.00 4 августа до 12.00 5 августа для транспорта закроют Театральную площадь и участок улицы Советской от проспекта Театрального до переулка Продольного.

С 7.00 до 12.00 5 августа будет перекрыто движение по улице Большой Садовой между проспектами Ворошиловским и Театральным, а также по улице Советской от проспекта Театрального до улицы 4-я линия.