Движение будут ограничивать из-за забега и фестиваля в Ростове
Движение будут ограничивать
Движение будут ограничивать
Согласно информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!» с 23.00 4 августа до 12.00 5 августа для транспорта закроют Театральную площадь и участок улицы Советской от проспекта Театрального до переулка Продольного.
С 7.00 до 12.00 5 августа будет перекрыто движение по улице Большой Садовой между проспектами Ворошиловским и Театральным, а также по улице Советской от проспекта Театрального до улицы 4-я линия.
24 августа с 14.00 до 23.00 в связи с проведением Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts для транспорта закроют Театральную площадь, а также улицу Советскую от площади до улицы Верхненольной.