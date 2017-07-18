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15:29 (мск), источник: ЮГА.ру

OneRepublic станет хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Оргкомитет Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи, подвел итоги голосования по выбору хедлайнера церемонии открытия.

Среди претендентов были Элли Голдинг, Рита Ора, OneRepublic и The Black Eyed Peas. Голосование проходило с 11 по 17 июля в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Победителем и хедлайнером стала группа OneRepublic, набравшая 7,4 тыс. голосов. За The Black Eyed Peas проголосовали 4,7 тыс. человек. Элли Голдинг и Рита Ора получили по 1,8 тыс. голосов.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. В нем примут участие более 20 тыс. молодых людей из 150 стран, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

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