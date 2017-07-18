В Рамони установили статую средневекового рыцаря
Фигура появилась на территории дворца Ольденбургских.
Фигура появилась на территории дворца Ольденбургских.
Статую средневекового рыцаря установили на территории дворцового комплекса Ольденбургских в субботу, 15 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая отделом
Рыцарь украсил арку под башней с часами. Бывший глава администрации Рамонского района Виктор Логвинов подарил статую дворцу в 2015 году. Все это время она находилась в фондах комплекса. Перед фестивалем «Усадьба Jazz» ее решили установить, уточнила Анна Менжулина.
Контекст
Международный фестиваль «Усадьба Jazz» в четвертый раз пройдет в Рамони в субботу, 22 июля. Гости мероприятия услышат музыку в стилях джаз, соул,