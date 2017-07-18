В Рамони установили статую средневекового рыцаря

Источник: РИА "Воронеж"

Статую средневекового рыцаря установили на территории дворцового комплекса Ольденбургских в субботу, 15 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая отделом культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Анна Менжулина во вторник, 18 июля.

Рыцарь украсил арку под башней с часами. Бывший глава администрации Рамонского района Виктор Логвинов подарил статую дворцу в 2015 году. Все это время она находилась в фондах комплекса. Перед фестивалем «Усадьба Jazz» ее решили установить, уточнила Анна Менжулина.

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