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13:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамони установили статую средневекового рыцаря

Фигура появилась на территории дворца Ольденбургских.

Источник: РИА "Воронеж"

Статую средневекового рыцаря установили на территории дворцового комплекса Ольденбургских в субботу, 15 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая отделом культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Анна Менжулина во вторник, 18 июля.

Рыцарь украсил арку под башней с часами. Бывший глава администрации Рамонского района Виктор Логвинов подарил статую дворцу в 2015 году. Все это время она находилась в фондах комплекса. Перед фестивалем «Усадьба Jazz» ее решили установить, уточнила Анна Менжулина.

Контекст

Международный фестиваль «Усадьба Jazz» в четвертый раз пройдет в Рамони в субботу, 22 июля. Гости мероприятия услышат музыку в стилях джаз, соул, поп-рок. Со сцены прозвучат каверы на советские хиты. Организаторы фестиваля 2017 сделают акцент на теме внутренней и внешней экологии. Мобильный кинотеатр-кит, где покажут фильм «Эми» о британской джазовой певице Эми Уайнхаус, напомнит зрителям о мощи и хрупкости природы. На фестиваль приедет певица Варвара Визбор — внучка знаменитого советского барда Юрия Визбора.

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