В детских лагерях Воронежа отдохнули более 5 тысяч детей

С началом летнего сезона в Воронеже открылись 12 стационарных лагерей, в которых уже отдохнуло более 5 тыс. детей. Об этом сообщила заместитель руководителя городского управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко на совещании в мэрии в понедельник, 17 июля.

Ожидается, что в 2017 году в стационарных лагерях отдохнут 7,5 тыс. маленьких воронежцев. Это на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Большее количество детей муниципальным детским лагерям удалось принять благодаря дополнительной смене. В дополнении к стандартным сменам продолжительностью 21 день добавили еще 10 дней. Это позволит муниципальным лагерям в 2017 году принять 4 тыс. детей. Это на 400 человек больше, чем в 2016.