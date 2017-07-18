Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
15:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В детских лагерях Воронежа отдохнули более 5 тысяч детей

Всего за лето лагеря примут 7,5 тыс. школьников.

С началом летнего сезона в Воронеже открылись 12 стационарных лагерей, в которых уже отдохнуло более 5 тыс. детей. Об этом сообщила заместитель руководителя городского управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко на совещании в мэрии в понедельник, 17 июля.

Ожидается, что в 2017 году в стационарных лагерях отдохнут 7,5 тыс. маленьких воронежцев. Это на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Большее количество детей муниципальным детским лагерям удалось принять благодаря дополнительной смене. В дополнении к стандартным сменам продолжительностью 21 день добавили еще 10 дней. Это позволит муниципальным лагерям в 2017 году принять 4 тыс. детей. Это на 400 человек больше, чем в 2016.

В пришкольных лагерях Воронежа в 2017 году уже отдохнули более 3,5 тыс. детей, что на 13,5% меньше, чем в 2016 году. Причиной стало сокращение субсидий на данный вид детского отдыха. Все 103 пришкольных лагеря города завершили работу 30 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь