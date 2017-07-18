Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
В Москве продали поддельный ботокс на 10 млн рублей
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Названы самые комфортные для жизни российские города
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
14:28 (мск), источник: ТАСС

«Победа» начнет летать из Москвы в Санкт-Петербург с 29 октября

Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» во вторник открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Санкт-Петербург. Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно.

Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.

Ежедневный рейс Москва — Санкт-Петербург — логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Санкт- Петербурга.
Пресс-релиз авиакомпании «Победа»

Отмечается, что Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.

«Победа» — первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр.

Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737−800 NG. До 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

В 2016 году «Победа» перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, в 2017 году планируется перевезти 5 млн человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин: МАКС будет способствовать кооперации и продвижению авиапродукции РФ на рынки
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Путин: МАКС будет способствовать кооперации и продвижению авиапродукции РФ на рынки
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь