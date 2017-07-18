«Победа» начнет летать из Москвы в Санкт-Петербург с 29 октября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» во вторник открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Санкт-Петербург. Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно.

Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.

Ежедневный рейс Москва — Санкт-Петербург — логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Санкт- Петербурга. Пресс-релиз авиакомпании «Победа»

Отмечается, что Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.

«Победа» — первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр.

Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737−800 NG. До 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.