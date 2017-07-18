«Победа» начнет летать из Москвы в Санкт-Петербург с 29 октября
Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.
Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» во вторник открыл продажу билетов на новый регулярный рейс
Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.
Ежедневный рейс Москва — Санкт-Петербург — логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Санкт- Петербурга.
Отмечается, что Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из
Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737−800 NG. До 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.
В 2016 году «Победа» перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, в 2017 году планируется перевезти 5 млн человек.