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14:09 (мск), источник: СуперОмск

Путин наградил омичку Валентину Талызину орденом «За заслуги перед Отечеством»

На портале правовой информации опубликован приказ, согласно которому президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени актрису театра и кино, народную артистку СССР Валентину Талызину.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.

Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. После окончания школы пошла учиться на экономиста в Омский сельхозинститут. Будучи студенткой, Валентина Талызина начала заниматься в драматической студии. Сцена так увлекла ее, что в 1954 году она бросила институт и поступила в ГИТИС.

В 1958 году Талызина начала работать в театре имени Моссовета, которым тогда руководил Юрий Завадский. В этом театре за 57 лет она сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Известна ролями в кинофильмах «Вас вызывает Таймыр», «Старики-разбойники», «Большая перемена». В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» она не только сыграла в запоминающемся эпизоде, но и озвучила главную героиню, исполненную полькой Барбарой Брыльской.

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