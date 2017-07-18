Путин наградил омичку Валентину Талызину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. После окончания школы пошла учиться на экономиста в Омский сельхозинститут. Будучи студенткой, Валентина Талызина начала заниматься в драматической студии. Сцена так увлекла ее, что в 1954 году она бросила институт и поступила в ГИТИС.

В 1958 году Талызина начала работать в театре имени Моссовета, которым тогда руководил Юрий Завадский. В этом театре за 57 лет она сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Известна ролями в кинофильмах «Вас вызывает Таймыр», «Старики-разбойники», «Большая перемена». В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» она не только сыграла в запоминающемся эпизоде, но и озвучила главную героиню, исполненную полькой Барбарой Брыльской.