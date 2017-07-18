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15:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в дорожную яму на улице Магистральная установили «кресло мэра»

В Казани на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось «кресло мэра». Фотографии в соцсетях стали выкладывать очевидцы.

Яма настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло, а на его спинку прикрепили лист бумаги, где написано «Кресло мэра».

Кстати, улица Магистральная была признана самой «убитой» дорогой Казани. На месте остановки городского автобусного маршрута отсутствуют какие-либо павильоны или навесы, где люди могли бы спрятаться от ненастной погоды во время ожидания транспорта. Кроме того, было выявлено отсутствие дорожной разметки на нерегулируемом пешеходном переходе.

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