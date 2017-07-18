В Казани в дорожную яму на улице Магистральная установили «кресло мэра»
В Казани на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось «кресло мэра». Фотографии в соцсетях стали выкладывать очевидцы.
В Казани на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось «кресло мэра». Фотографии в соцсетях стали выкладывать очевидцы.
Яма настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло, а на его спинку прикрепили лист бумаги, где написано «Кресло мэра».
Кстати, улица Магистральная была признана самой «убитой» дорогой Казани. На месте остановки городского автобусного маршрута отсутствуют