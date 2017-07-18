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15:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Общественники: «Докажем, что Воронежу метро не нужно»

Горожан пригласили на бесплатную лекцию о перспективах скоростного транспорта в городе.

Активисты организации «Город и транспорт» пригласили горожан на бесплатную лекцию о перспективах скоростного транспорта в Воронеже. Встреча пройдёт в книжном клубе «Петровский» в 16:00 воскресенья, 23 июля. Общественники расскажут об основных характеристиках и стоимости строительства различных видов транспорта и «докажут, что метро Воронежу не нужно».

Как сообщается в группе «Города и транспорта», предстоящая лекция — про то, что больше подходит Воронежу в условиях бюджета, популяции и рельефа, «и почему мечтать о метро в нынешних условиях вредно, в том числе и для самого метро в Воронеже».

— Отличие метро от всех остальных видов транспорта — это большое расстояние и самые большие пассажиропотоки — более 20 тыс. человек в час. В Воронеже, как следует из исследования 2013 года, такие пассажиропотоки появляются на двух главных направлениях и только в час пик. Остальные пассажиры равномерно распределены по десятку других направлений. В этих условиях будет эффективнее строить сеть скоростного трамвая, а не метрополитена, который будет приносить гигантские убытки, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» сопредседатель организации «Город и транспорт» Юрий Новиков.

В апреле 2017 года японцы презентовали Воронеже проект городского метро, предварительно оценив строительство первой очереди в 1 млрд евро. Управление строительной политики мэрии приступило к поиску подрядчика для разработки технико-экономического обоснования «создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта» в Воронеже 16 июня. В торгах участвовали три компании — Воронежский государственный технический университет (вуз предложил выполнить работы за 11,7 млн рублей), воронежское ООО «Киносарг» (11,5 млн рублей) и московское ООО «Инжиниринг ЭВ» (5 млн рублей). Победителем торгов признали ООО «Киносарг».

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