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16:10 (мск), источник: Pro Город Самара

Фрунзенский мост в Самаре строят уже 600 дней

Подрядчик предоставил фотодоказательства присутствия рабочих на площадке.

Сегодня, 18 июля, компания «Стройтрансгаз» возвестила о том, что Фрунзенский мост, который должен связать два района города — Самарский и Куйбышевский, а также соединить улицы Фрунзе и Шоссейную, строится уже 600 дней, и предоставила целый фотоотчет о работах на объекте.

К слову, на фотографиях присутствуют много строителей и техники, которые, как утверждают в региональном правительстве, работают в две смены. Однако десять дней назад, когда один из жителей Самары решил посмотреть, что происходит на мосту, и заснять его с высоты птичьего полета, рабочих там обнаружить так и не удалось.

Отметим, что в конце марта Фрунзенский мост был готов на 30%, однако за три месяца работ строители не так уж далеко продвинулись. Так, 27 июня региональные власти отчитались, что готовность объекта составляет уже более 30%. В начале июля на объекте стартовал второй этап надвижки пролетов моста через реку Самара. Кроме того, там продолжаются работы над съездами развязки с выходом на улицу Шоссейную, а также по устройству опор. Завершить строительство моста должны в 2018 году.

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