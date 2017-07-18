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13:53 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Ведомство заявило, что уголовное дело против бывшего генпродюсера «Седьмой студии» было возбуждено только сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура считает невозможным нахождение под стражей экс-директора «Гоголь-центра», экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него только сейчас, передает корреспондент «Интерфакса».

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«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель прокуратуры в суде. Ранее Басманный суд Москвы постановил возобновить судебное разбирательство в связи новыми обстоятельствами.

Малобродскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, будучи генеральным продюсером «Седьмой студии», которая основана худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, Малобродский в 2012 году вступил в сговор с целью похитить средства, выделенные на культурные проекты. Одним из таких проектов, по версии СК, был спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно следственным данным, составляет более 2,3 млн рублей.

Адвокат Малобродского Юлия Лахова заявляла, что считает арест ее подзащитного незаконным и необоснованным. По её словам, то, что спектакль «Сон в летнюю ночь», поставлен и идет в репертуаре, является общеизвестным фактом. Тем не менее, Мосгорсуд признал арест Малобродского законным, отклонив ее жалобу.

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Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский арестован на 2 месяца
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