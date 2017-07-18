Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского
Ведомство заявило, что уголовное дело против бывшего генпродюсера «Седьмой студии» было возбуждено только сейчас.
Ведомство заявило, что уголовное дело против бывшего генпродюсера «Седьмой студии» было возбуждено только сейчас.
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура считает невозможным нахождение под стражей
«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель прокуратуры в суде. Ранее Басманный суд Москвы постановил возобновить судебное разбирательство в связи новыми обстоятельствами.
Малобродскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, будучи генеральным продюсером «Седьмой студии», которая основана худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, Малобродский в 2012 году вступил в сговор с целью похитить средства, выделенные на культурные проекты. Одним из таких проектов, по версии СК, был спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно следственным данным, составляет более 2,3 млн рублей.
Адвокат Малобродского Юлия Лахова заявляла, что считает арест ее подзащитного незаконным и необоснованным. По её словам, то, что спектакль «Сон в летнюю ночь», поставлен и идет в репертуаре, является общеизвестным фактом. Тем не менее, Мосгорсуд признал арест Малобродского законным, отклонив ее жалобу.