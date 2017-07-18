Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура считает невозможным нахождение под стражей экс-директора «Гоголь-центра», экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него только сейчас, передает корреспондент «Интерфакса».

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель прокуратуры в суде. Ранее Басманный суд Москвы постановил возобновить судебное разбирательство в связи новыми обстоятельствами.

Малобродскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, будучи генеральным продюсером «Седьмой студии», которая основана худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, Малобродский в 2012 году вступил в сговор с целью похитить средства, выделенные на культурные проекты. Одним из таких проектов, по версии СК, был спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно следственным данным, составляет более 2,3 млн рублей.