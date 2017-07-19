Cамый северный коралловый риф в мире у берегов Японии частично потерял цвет

Источник: AFP 2017

«Обесцвечивание (рифа — ИФ) в районе с низкой температурой воды необычно. Если в будущем ситуация сохранится, то существует возможность разрушения среды обитания на коралловом рифе», — приводит NHK слова директора Центра экологии и экосистем при Национальном институте экологических исследований Хирои Ямано.

По итогам исследований, начатых в прошлом году, обесцвечивание затронуло до 30% рифа у архипелага Цусима.

Обесцвечивание сопутствует процессам разрушения кораллов, что в свою очередь ведет к снижению биологического разнообразия океанов и, в частности, к исчезновению многих видов животных. По мнению ученых, обесцвечивание и разрушение коралловых рифов связаны с глобальным потеплением и явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWdabqcleb5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">История о том, как выцветают кораллы. Ученые сняли видеоролик, запечатлевший реакцию организмов на тепловой стресс. При нагреве воды в аквариуме коралл вида Heliofungia actiniformis с помощью импульсов вытеснил из своих тканей клетки водорослей, придающие ему яркий цвет. Если это слишком научно, смотрите видео. Оторваться сложно #video #videooftheday #science #coralreef #animals #storyfortheglory #instagood #кораллы #наука</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by † (@storyfortheglory) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-12T20:15:52+00:00">Jul 12, 2017 at 1:15pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее начали терять цвет коралловые рифы и на Окинавских островах.

Однако в июне ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, что обесцвечивание коралловых рифов в различных регионах мира, возможно, прекратилось.

Специалисты NOAA при этом сослались на результаты исследований, в том числе на данные спутникового наблюдения, и указали, что обесцвечивание кораллов более не наблюдается ни в одном из трех океанов, где обитают кораллы — Атлантическом, Тихом и Индийском.