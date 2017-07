Cамый северный коралловый риф в мире у берегов Японии частично потерял цвет

История о том, как выцветают кораллы. Ученые сняли видеоролик, запечатлевший реакцию организмов на тепловой стресс. При нагреве воды в аквариуме коралл вида Heliofungia actiniformis с помощью импульсов вытеснил из своих тканей клетки водорослей, придающие ему яркий цвет. Если это слишком научно, смотрите видео. Оторваться сложно #video #videooftheday #science #coralreef #animals #storyfortheglory #instagood #кораллы #наука

