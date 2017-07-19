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00:01 (мск), источник: Интерфакс

Cамый северный коралловый риф в мире у берегов Японии частично потерял цвет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Коралловый риф в районе японского архипелага Цусима, считающийся самым северным в мире, частично потерял цвет, передает японский телеканал NHK.

Источник: AFP 2017

«Обесцвечивание (рифа — ИФ) в районе с низкой температурой воды необычно. Если в будущем ситуация сохранится, то существует возможность разрушения среды обитания на коралловом рифе», — приводит NHK слова директора Центра экологии и экосистем при Национальном институте экологических исследований Хирои Ямано.

По итогам исследований, начатых в прошлом году, обесцвечивание затронуло до 30% рифа у архипелага Цусима.

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Обесцвечивание сопутствует процессам разрушения кораллов, что в свою очередь ведет к снижению биологического разнообразия океанов и, в частности, к исчезновению многих видов животных. По мнению ученых, обесцвечивание и разрушение коралловых рифов связаны с глобальным потеплением и явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат.

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Ранее начали терять цвет коралловые рифы и на Окинавских островах.

Однако в июне ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, что обесцвечивание коралловых рифов в различных регионах мира, возможно, прекратилось.

Специалисты NOAA при этом сослались на результаты исследований, в том числе на данные спутникового наблюдения, и указали, что обесцвечивание кораллов более не наблюдается ни в одном из трех океанов, где обитают кораллы — Атлантическом, Тихом и Индийском.

В NOAA отметили, что начавшееся в 2015 году повышение температуры воды в Мировом океане стало наиболее длительным за всю историю наблюдений. Долговременное воздействие высоких температур отрицательно сказалось на более чем 70% всех тропических коралловых рифов. При этом по охвату территории и степени разрушения этот период стал беспрецедентным в истории.

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