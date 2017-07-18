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14:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали, кто занимается поиском пропавших людей в Новосибирской области

В Маслянинском районе сегодня продолжают искать местную жительницу. Еще в пятницу она ушла из дома и пропала.

Источник: Вести - Новосибирск

По одной из версий пожилая женщина могла заблудиться в лесу. А накануне, в Черепановском районе — всем селом искали 3-х летнего мальчика. Исчез, когда вместе с матерью собирал ягоды. К счастью — нашли. Кто сегодня приходит на помощь, к тем, кто сбился с пути?

Историю о том, как год назад заблудился в лесу, Алексей сегодня вспоминает — с улыбкой. Семейная прогулка тогда превратилась в спасательную операцию.

Алексей Суровцов, житель Новосибирска: «Полез вглубь леса, и понял, что вокруг никого нет. Начал звонить — связи нет. Прошел час, я понял, что я один, началась паника».

Вышел на сигнал машины. Все закончилось благополучно. Подобных историй — …не десятки, сотни. С начала июня спасатели провели уже 10 полномасштабных операций в лесах области. Такого беспокойного лета — давно не было. И это только официальные данные. Накануне в Черепанове — искали 3-х летнего ребенка.

Павел Винаков, начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по Новосибирской области: «Там 20 человек были задействованы. Но на начальной стадии его нашли, хотя были готовы выехать и спасатели и волонтеры, но местные жители им удалось в первые часы ребенка найти».

Ищут не только спасатели. Волонтеры. В прошлом году новосибирские добровольцы работали по все стране. 1,5 тысячи звонков — «пропал человек в лесу. Помогите найти».

Эльвира Голышева, руководитель инфогруппы Поискового отряда «Лиза Алерт»: «Мы показали себя, как мы можем работать, и к нам стали обращаться, потому что все понимают, что людей лишних не бывает, чем больше людей, тем больше шансов найти».

На вооружении внушительный арсенал: коптеры, тепловизоры.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «В каждую спасательную операцию отправляются несколько машин и минимум 20 волонтеров. У них есть вот такой штаб, в котором есть все необходимое, есть даже видео связь, вот на этой плазме карта местности, где будет разворачиваться поисковая операция».

Обычно грибники ориентируются по солнцу. И не замечают, как оно садится. Куда идти? Засуетился, закружился.. Поможет только компас. А взять его как раз забывают или не считают нужным. А еще идут — без воды, еды, и с незаряженным телефоном. За последнюю неделю — объявления о пропаже в социальных сетях — каждый день. К счастью, все поиски закончились успешно.

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