Мрачные прогнозы ученых в отношении айсберга А-68 сбываются

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На спутниковых снимках видно, что разрыв между айсбергом, площадь которого составила 6000 квадратных километров, и шельфовым ледником Ларсен С, от которого он откололся, увеличивается. Фотографии Антарктики в это время года получить довольно сложно из-за облаков.

Айсберг, площадь которого сопоставима с двумя территориями Москвы, пока ведет себя точно так же, как прогнозировали ученые. Согласно последним исследованиям, существует четыре пути, по которым айсберги движутся в зависимости от места своего происхождения.

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Гипотетически айсберг должен двигаться по склону континентальной отмели, подталкиваемый ветрами в море Уэдделла. Однако из-за силы Кориолиса глыба льда, напротив, продолжает находиться близко к краю континента. ВероятнО, А-68 будет двигаться вдоль восточного побережья Антарктического полуострова до Атлантического океана. Далее айсберг может плыть на северо-восток по направлению к субантарктическому острову Южная Георгия и Южным Сандвичевым Островам.

Изображение со спутника Деймос, полученное 14 июля, показывает, что большой кусок берегового льда свободно откололся, так как был гораздо тоньше остального стоячего льда, и составляет 10% от всей площади ледника Ларсен С.