Мрачные прогнозы ученых в отношении айсберга А-68 сбываются
Гигантский айсберг А-68, отколовшийся в Антарктиде на прошлой неделе, продолжает дрейфовать в направлении открытого моря. Об этом сообщает BBC.
Гигантский айсберг А-68, отколовшийся в Антарктиде на прошлой неделе, продолжает дрейфовать в направлении открытого моря. Об этом сообщает BBC.
На спутниковых снимках видно, что разрыв между айсбергом, площадь которого составила 6000 квадратных километров, и шельфовым ледником Ларсен С, от которого он откололся, увеличивается. Фотографии Антарктики в это время года получить довольно сложно
Айсберг, площадь которого сопоставима с двумя территориями Москвы, пока ведет себя точно так же, как прогнозировали ученые. Согласно последним исследованиям, существует четыре пути, по которым айсберги движутся в зависимости от места своего происхождения.
Гипотетически айсберг должен двигаться по склону континентальной отмели, подталкиваемый ветрами в море Уэдделла. Однако
Изображение со спутника Деймос, полученное 14 июля, показывает, что большой кусок берегового льда свободно откололся, так как был гораздо тоньше остального стоячего льда, и составляет 10% от всей площади ледника Ларсен С.
Ученые считают, что образование айсберга А-68 поможет понять, как разрушение ледника повлияет на шельф. Существует множество трещин, которые находятся к северу от точки раскола, и которые долгое время не расширялись. Теоретически образование айсберга может повлиять на их состояние.