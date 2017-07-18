300 баллов за ЕГЭ получил выпускник из Екатеринбурга
Сто баллов из ста возможных по трем предметам единого государственного экзамена.
Сто баллов из ста возможных по трем предметам единого государственного экзамена.
Такой результат смог показать в этом году выпускник одного из учебных заведений Екатеринбурга.
Казалось бы, на улице лето. Время отдыхать от школьных занятий. Но Костя Махнёв увлечённо решает задачи по физике и математике. Это для него и есть самый лучший отдых. Недаром по итогам сдачи выпускного ЕГЭ она набрал максимальные 300 баллов.
«Результаты вывешивались в интернете, я смотрел на них постепенно, каждой сотне радовался, практически прыгал до потолка», — говорит выпускник. Физика, математика и информатика. Эти три предмета в школьной программе многими школьниками по праву считаются самыми сложными. Но сам юный гений секрет своего успеха объясняет просто: главное это любовь к знаниям и постоянная практика перед сдачей экзаменов.
«Когда мы решали первые пробные варианты ЕГЭ баллы были значительно ниже и не превышали 90. Но постепенно тренируясь мы получили хороший результат», — поясняет выпускник специализированного
Кроме Константина максимальное количество баллов по ЕГЭ в России набрали ещё всего 20 человек. Один из них живёт в Нижнем Тагиле. Что же касается екатеринбургского отличника, то его родители задатки математика разглядели в сыне в самом раннем возрасте.
«Ему были интересны числа и, допустим, в 4 года он раскладывал десятки, сотни и таким образом упрощал себе всевозможные сложения и вычитания. А в 5 лет он умножал, делил и многие другие операции. Как он этим овладел, мы не знаем», — рассказывает мама Кости Наталья Махнёва.
Учитель Константина за своего ученика рад не меньше родителей. Как и за других своих воспитанников, набравших по физике максимальные сто баллов.
«Мы в течение 3 лет систематически готовились к тяжёлым именно задачам. Ребята осознали в чем состоит тест. Структуру теста. Привыкли к этой форме и перестали просто делать ошибки. А знания у них на данный момент уже были», — говорит учитель физики Андрей Коновалов.
С полученным багажом знаний перед Константином теперь открыты двери любого ВУЗа страны. И свой выбор он уже сделал. Учёбу он продолжит в