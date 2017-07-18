300 баллов за ЕГЭ получил выпускник из Екатеринбурга

Источник: Вести - Екатеринбург

Такой результат смог показать в этом году выпускник одного из учебных заведений Екатеринбурга.

Казалось бы, на улице лето. Время отдыхать от школьных занятий. Но Костя Махнёв увлечённо решает задачи по физике и математике. Это для него и есть самый лучший отдых. Недаром по итогам сдачи выпускного ЕГЭ она набрал максимальные 300 баллов.

«Результаты вывешивались в интернете, я смотрел на них постепенно, каждой сотне радовался, практически прыгал до потолка», — говорит выпускник. Физика, математика и информатика. Эти три предмета в школьной программе многими школьниками по праву считаются самыми сложными. Но сам юный гений секрет своего успеха объясняет просто: главное это любовь к знаниям и постоянная практика перед сдачей экзаменов.

«Когда мы решали первые пробные варианты ЕГЭ баллы были значительно ниже и не превышали 90. Но постепенно тренируясь мы получили хороший результат», — поясняет выпускник специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Константин Махнёв.

Кроме Константина максимальное количество баллов по ЕГЭ в России набрали ещё всего 20 человек. Один из них живёт в Нижнем Тагиле. Что же касается екатеринбургского отличника, то его родители задатки математика разглядели в сыне в самом раннем возрасте.

«Ему были интересны числа и, допустим, в 4 года он раскладывал десятки, сотни и таким образом упрощал себе всевозможные сложения и вычитания. А в 5 лет он умножал, делил и многие другие операции. Как он этим овладел, мы не знаем», — рассказывает мама Кости Наталья Махнёва.

Учитель Константина за своего ученика рад не меньше родителей. Как и за других своих воспитанников, набравших по физике максимальные сто баллов.

«Мы в течение 3 лет систематически готовились к тяжёлым именно задачам. Ребята осознали в чем состоит тест. Структуру теста. Привыкли к этой форме и перестали просто делать ошибки. А знания у них на данный момент уже были», — говорит учитель физики Андрей Коновалов.