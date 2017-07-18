Из-за чумы в Омской области Большереченский зоопарк перестал показывать кабанов
Диких родственников свиней убрали из экспозиции зверинца вплоть до окончания карантина.
Диких родственников свиней убрали из экспозиции зверинца вплоть до окончания карантина.
Большереченский зоопарк прекратил демонстрировать посетителям диких свиней и кабанов. Как сообщает местное издание «Наша иртышская правда», это одна из мер карантина в связи с африканской чумой свиней. Также в районе запрещены продажа свинины крестьянского забоя и убой свиней.
Напомним, что накануне, 17 июля, губернатор Виктор Назаров ввёл в регионе карантин