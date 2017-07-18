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14:19 (мск), источник: Om1.ru

Из-за чумы в Омской области Большереченский зоопарк перестал показывать кабанов

Диких родственников свиней убрали из экспозиции зверинца вплоть до окончания карантина.

Большереченский зоопарк прекратил демонстрировать посетителям диких свиней и кабанов. Как сообщает местное издание «Наша иртышская правда», это одна из мер карантина в связи с африканской чумой свиней. Также в районе запрещены продажа свинины крестьянского забоя и убой свиней.

Напомним, что накануне, 17 июля, губернатор Виктор Назаров ввёл в регионе карантин из-за распространения африканской чумы свиней. Вспышки инфекции были зарегистрированы в Саргатском и Омском районах. Там власти уничтожили всех выживших свиней, попавших в зону заражения.

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