Из-за чумы в Омской области Большереченский зоопарк перестал показывать кабанов

Большереченский зоопарк прекратил демонстрировать посетителям диких свиней и кабанов. Как сообщает местное издание «Наша иртышская правда», это одна из мер карантина в связи с африканской чумой свиней. Также в районе запрещены продажа свинины крестьянского забоя и убой свиней.