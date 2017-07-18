Что будет, если воробей синхронизируется с камерой? Иллюзия!

Это — не монтаж и не чучело воробья на леске. То, что случилось с птицей, называется стробоскопическим эффектом. Скорость срабатывания затвора видеокамеры — 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации и стало казаться, будто его крылья неподвижны.