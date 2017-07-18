Новую Москву свяжут с центром столицы четыре новых станции метро
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Продление красной ветки метро в Новую Москву позволит решить транспортную проблему местных жителей, к 2019 году планируется построить четыре станции метро.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Продление красной ветки метро в Новую Москву позволит решить транспортную проблему местных жителей, к 2019 году планируется построить четыре станции метро.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.
«Эта линия (продление красной ветки метро — прим. ТАСС) будет серьезным образом задействована в решение транспортных проблем, 11 километров и четыре новых станции метро», — сказал Собянин.
Необходимо приступить к строительству, чтобы к 2019 году все основные строительные работы были завершены.
По его словам, сегодня сотни тысяч работающих людей проживают в Новой Москве, развитие транспортной доступности позволит сократить время, затраченное на дорогу в Москву.
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что проект продления Сокольнической ветки метро (красной) уже утвержден.
«Само продление займет порядка 11 километров, две станции метро будут наземными, а остальные две подземными. За счет этих мер надеемся сократить срок строительства метро. К концу этого года объявим торги на проектирование», — сказал Хуснуллин.
По его словам, если столичным властям не будет хватать средств на строительство, будут объявлены дополнительные торги на финансирование строительства четырех станций метро Сокольнической линии.