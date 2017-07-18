Новую Москву свяжут с центром столицы четыре новых станции метро

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.

«Эта линия (продление красной ветки метро — прим. ТАСС) будет серьезным образом задействована в решение транспортных проблем, 11 километров и четыре новых станции метро», — сказал Собянин.

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Необходимо приступить к строительству, чтобы к 2019 году все основные строительные работы были завершены. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, сегодня сотни тысяч работающих людей проживают в Новой Москве, развитие транспортной доступности позволит сократить время, затраченное на дорогу в Москву.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что проект продления Сокольнической ветки метро (красной) уже утвержден.

Кроме того, в связи с запуском Московского центрального кольца данная ветка освободилась и ее можно использовать для развития транспортной доступности в Новой Москве.

«Само продление займет порядка 11 километров, две станции метро будут наземными, а остальные две подземными. За счет этих мер надеемся сократить срок строительства метро. К концу этого года объявим торги на проектирование», — сказал Хуснуллин.