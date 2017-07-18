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17:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Плавучая поликлиника отправилась в отдалённые посёлки Ольхонского района

К сотням жителей Иркутской области медпомощь может придти только по воде. Плавучая поликлиника отправилась в рейд. Акция проходит уже шестой год подряд.

О том, что корабль может стать поликлиникой, сегодня доказали врачи Иркутской клинической больницы № 1. Служители панацеи выходят в медицинский рейс по озеру Байкал. А потому сборы кипят с самого утра. Те, кто едут впервые, багаж проверяют на два раза.

— Сказали взять купальник и тёплую куртку.
— Почему? Потому что непредсказуемо?
— Потому что будет либо очень жарко, либо очень холодно. Тем более на корабле, я думаю, всегда очень холодно на Байкале, а на берегу можно будет и позагорать, и покупаться, — говорит отоларинголог ИГКБ № 1 Полина Стройнова.

Во время загрузки произошла ошибка.

На двух кораблях — золотой состав узких специалистов: лор, уролог, педиатр, хирург, невролог, два терапевта. Едет даже оптометрист — он будет консультировать по вопросам коррекции зрения. Впервые на борту плавучей поликлиники гинеколог. Ксения Высоцкая участвовала в медицинских экспедициях в Нижнеудинском районе и даже Тофаларии.

— Там, где будут ФАПы, где будет какой-то гинекологический кабинет, я буду принимать там. Всё оборудование у меня есть. Где не будет ФАПов, будет подъезжать автобус, как это было запланировано, где есть гинекологический кабинет, — говорит акушер-гинеколог ИГКБ № 1 Ксения Высоцкая.

Корабли с выездной бригадой отправятся к отдалённым посёлкам Ольхонского района. Первый приём в Бугульдейке, если не подведёт погода, уже сегодня. Затем ночной переход в Сахюрту. Дальше по плану остановки в Хужире, Онгурёне, Шара-Тоготе.

— Я думаю, что особенно нас ждут в Онгурёнах. Это самый отдалённый северный посёлок Ольхонского района. Там нас ждут всегда. Там не бывает врачей практически круглый год, — говорит заведующая Центром здоровья ИГКБ № 1 Анна Васина.

Этого рейда ждут не только будущие пациенты в деревнях, но и местные фельдшеры. Каждый из них может пройти импровизированный курс повышения квалификации. Сельским врачам везут вот по такой коробке литературы. Здесь новые методики исследований, а также описание новых групп препаратов.

И пусть чаще всего пациенты отдалённых посёлков обращаются с гастритом, бронхитом и ларингитом, главная цель меддесанта — диагностика смертельно опасных заболеваний. За пять поездок по Ольхонскому району врачи осмотрели две тысячи человек. Выявили два онкозаболевания на ранней стадии, три сахарных диабета, туберкулёз, острую пневмонию. Похожие плавучие поликлиники курсируют в Братском и Усть-Удинском районах.

— Не секрет, что и в Братском районе, и в Усть-Удинском есть населённые пункты, которые по 4−6 месяцев отрезаны от Большой земли. Только возможно водным путём до них добраться. Они также комплектуют свои бригады узкими специалистами. Порядка 300−400 человек они ежегодно осматривают таким способом, — говорит министра здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Медицинский рейс по Ольхонскому району продлится неделю. Люди уже знают, что к ним приближается выездная бригада врачей. В посёлках планируется осмотреть 500 человек.

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