Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин под Минусинском, второго ищут

Под Минусинском, в садовом обществе «Сельский строитель», убиты двое мужчин. По предварительной версии, озвученной в Следственном комитете, 16 июля днем четверо знакомых выпивали спиртное. Между ними произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин 48 и 44 лет были убиты, их тела были сброшены в подполье частного дома.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель города Минусинска, однако он свою вину не признает, сообщая, что убийство двух человек совершены другим подозреваемым. На поиски мужчины брошены все силы — в ГУВД сообщили, что в розыскных мероприятиях задействованы наружные наряды полиции, в том числе сотрудники ДПС, ППС.

В частности, по подозрению в совершении преступления ищут А. М. Андреева, 1979 года рождения. Сотрудники полиции предлагают ему добровольно явиться в органы внутренних дел.