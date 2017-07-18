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14:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин под Минусинском, второго ищут

Полиция предлагает мужчине добровольно явиться в отдел МВД.

Под Минусинском, в садовом обществе «Сельский строитель», убиты двое мужчин. По предварительной версии, озвученной в Следственном комитете, 16 июля днем четверо знакомых выпивали спиртное. Между ними произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин 48 и 44 лет были убиты, их тела были сброшены в подполье частного дома.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель города Минусинска, однако он свою вину не признает, сообщая, что убийство двух человек совершены другим подозреваемым. На поиски мужчины брошены все силы — в ГУВД сообщили, что в розыскных мероприятиях задействованы наружные наряды полиции, в том числе сотрудники ДПС, ППС.

В частности, по подозрению в совершении преступления ищут А. М. Андреева, 1979 года рождения. Сотрудники полиции предлагают ему добровольно явиться в органы внутренних дел.

Стражи порядка просят жителей Красноярского края и краевого центра, кто имеет какую-либо информацию, где он находится, сообщить по телефонам: 02 или 8 (39132) 5−74−01.

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