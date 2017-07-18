Жителей Башкирии приглашают пополнить интерактивную туристическую карту республики

На карте отмечаются основные уникальные культурные и природные объекты, интересные для посещения: санатории, базы отдыха, горнолыжные центры, реки, озера, источники и водопады, хребты, горы, пещеры и живописные скалы. Также на карту нанесены границы всех памятников природы региона, федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. Рыболовам-любителям и охотникам будут интересны границы рыбопромысловых участков и охотничьих угодий.