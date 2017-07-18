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15:50 (мск), источник: Газета.Ру

Саудовские власти начали расследование видео с девушкой в мини-юбке

Власти Саудовской Аравией проведут расследование относительно девушки, которая опубликовала видеоролик о себе в мини-юбке, сообщает «Би-би-си».

Девушка, которую зовут Хулуд, поделилась видео, в котором она прогуливается по форту древней деревни Ушайкир в 155 км от саудовской столицы в «непотребном для королевства виде».

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Отмечается, что ролик стал предметом дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи обратились с призывами арестовать девушку за то, что она нарушила религиозные предписания для девушек в королевстве. Другие же отметили «храбрость» девушки, защищая ее поступок.

В Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное арабское женское платье с рукавами под названием абайя.

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