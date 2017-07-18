Саудовские власти начали расследование видео с девушкой в мини-юбке
Власти Саудовской Аравией проведут расследование относительно девушки, которая опубликовала видеоролик о себе в
Власти Саудовской Аравией проведут расследование относительно девушки, которая опубликовала видеоролик о себе в
Девушка, которую зовут Хулуд, поделилась видео, в котором она прогуливается по форту древней деревни Ушайкир в 155 км от саудовской столицы в «непотребном для королевства виде».
Отмечается, что ролик стал предметом дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи обратились с призывами арестовать девушку за то, что она нарушила религиозные предписания для девушек в королевстве. Другие же отметили «храбрость» девушки, защищая ее поступок.
В Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное арабское женское платье с рукавами под названием абайя.