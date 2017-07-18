Ростовская область стала лучшим регионом по организации защиты прав потребителей

Она отметила, что этому способствовало регулярное проведение экспертиз на основе обращений граждан.

В частности, на текущий год запланировано проведение 132 исследований, 66 экспертиз и 66 сравнительных исследований продукции. Будут проведены экспертизы мясного фарша, растительного и сливочного масла, сметаны, замороженных фруктов и овощей, пастеризованного молока, сравнительные исследования творога, кондитерских изделий, семечек, мясных рубленых охлажденных полуфабрикатов, пшеничной муки и салатов с заправкой.