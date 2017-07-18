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16:16 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовская область стала лучшим регионом по организации защиты прав потребителей

Ростовская область уже в третий раз стала лучшим субъектом России по организации защиты прав потребителей. Об этом рассказала глава департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Она отметила, что этому способствовало регулярное проведение экспертиз на основе обращений граждан.

В частности, на текущий год запланировано проведение 132 исследований, 66 экспертиз и 66 сравнительных исследований продукции. Будут проведены экспертизы мясного фарша, растительного и сливочного масла, сметаны, замороженных фруктов и овощей, пастеризованного молока, сравнительные исследования творога, кондитерских изделий, семечек, мясных рубленых охлажденных полуфабрикатов, пшеничной муки и салатов с заправкой.

«По результатам исследований контролирующими органами проводятся административные расследования. В ряде случаев продукция была изъята из оборота и возвращена поставщикам», — рассказала Ирина Теларова.

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