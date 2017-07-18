Долуда: Кубань «сдала на отлично» промежуточный экзамен перед ЧМ-2018

«Как первый заместитель председателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, с уверенностью могу сказать, что промежуточный экзамен перед мундиалем Кубань сдала на отлично. Все службы, обеспечивающие проведение Кубка конфедераций, сработали на высоком уровне», — рассказал Долуда.
По словам замгубернатора, определенные недостатки в ходе Кубка конфедераций выявлены на стадионе, власти должны устранить их к чемпионату мира. «Большое внимание нужно будет также уделить строительству инфраструктуры при базах размещения команд», — уточнил собеседник агентства.
В целом, согласно рекомендациям ФИФА, власти также будут работать над улучшением зрительских сервисов, служб гостеприимства и безопасности.
На чемпионат мира в 2018 году в Россию приедут 32 команды, в Сочи планируется проведение шести матчей — четырех в групповом этапе, 1/8 и ¼ финала. «Конечно, это событие привлечет в разы больше туристов, болельщиков, представителей СМИ. Поэтому, несмотря на “пятерку” за Кубок конфедераций, расслабляться нам нельзя, ответственность за проведение ЧМ будет тоже несоизмеримо выше», — заключил замгубернатора региона.