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15:54 (мск), источник: РИА Новости

Долуда: Кубань «сдала на отлично» промежуточный экзамен перед ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Кубок конфедераций, прошедший в том числе на Кубани, показал, что регион сдал на отлично «промежуточный экзамен» перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, но ответственность за проведение чемпионата будет выше, сообщил в интервью РИА Новости казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, замгубернатора Краснодарского края и первый зампредседателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 Николай Долуда.

Источник: РИА Новости

«Как первый заместитель председателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, с уверенностью могу сказать, что промежуточный экзамен перед мундиалем Кубань сдала на отлично. Все службы, обеспечивающие проведение Кубка конфедераций, сработали на высоком уровне», — рассказал Долуда.

По словам замгубернатора, определенные недостатки в ходе Кубка конфедераций выявлены на стадионе, власти должны устранить их к чемпионату мира. «Большое внимание нужно будет также уделить строительству инфраструктуры при базах размещения команд», — уточнил собеседник агентства.

В целом, согласно рекомендациям ФИФА, власти также будут работать над улучшением зрительских сервисов, служб гостеприимства и безопасности.

На чемпионат мира в 2018 году в Россию приедут 32 команды, в Сочи планируется проведение шести матчей — четырех в групповом этапе, 1/8 и ¼ финала. «Конечно, это событие привлечет в разы больше туристов, болельщиков, представителей СМИ. Поэтому, несмотря на “пятерку” за Кубок конфедераций, расслабляться нам нельзя, ответственность за проведение ЧМ будет тоже несоизмеримо выше», — заключил замгубернатора региона.

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