Долуда: Кубань «сдала на отлично» промежуточный экзамен перед ЧМ-2018

Источник: РИА Новости

«Как первый заместитель председателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, с уверенностью могу сказать, что промежуточный экзамен перед мундиалем Кубань сдала на отлично. Все службы, обеспечивающие проведение Кубка конфедераций, сработали на высоком уровне», — рассказал Долуда.

По словам замгубернатора, определенные недостатки в ходе Кубка конфедераций выявлены на стадионе, власти должны устранить их к чемпионату мира. «Большое внимание нужно будет также уделить строительству инфраструктуры при базах размещения команд», — уточнил собеседник агентства.

В целом, согласно рекомендациям ФИФА, власти также будут работать над улучшением зрительских сервисов, служб гостеприимства и безопасности.