Волгоградцы продолжают выбирать самого вежливого кондуктора автобуса

Пока по итогам первых пяти недель конкурса лидирует кондуктор автобусных маршрутов № 2 и 77 Ольга Здорова, которая работает в этой профессии уже 12 лет.
«Хотим, чтобы Ольга Здорова победила в конкурсе. Это именно тот кондуктор, который нужен пассажирам — внимательный, отзывчивый, добрый», — так отзываются о ней волгоградцы, пассажиры автобуса № 2, которые прислали свои голоса. Ольга Здорова за время работы успела проявить себя не только, как вежливый, но и ответственный сотрудник. Так, в прошлом году кондуктору пришлось спасать молодую беременную девушку, которой стало плохо в салоне. До приезда медиков Ольга держала девушку на руках, не позволяя ей потерять сознание. За то, что кондуктор не растерялась в сложной ситуации, руководство вручило женщине благодарность.
Самый вежливый в общении с пассажирами кондуктор будет поощрен премией. Однако награду получит еще и самый активный пассажир, который проголосует наибольшее количество раз. Ему будет вручена транспортная карта «Волна» с тарифным планом «Безлимитный проездной на автобус». Чествование победителя пройдет в рамках празднования Дня города.
Отдать свой голос за самого ответственного сотрудника пассажирских перевозок жители города могут, отправив смс на номер 8 995 400 0270 или письмо на электронный адрес gortransvolga@mail.ru. В сообщении нужно указать фамилию кондуктора и номер маршрута, на котором он работает, а также свой контактный телефон.
Отметим, что автобус в настоящее время является одним из востребованных видов транспорта в Волгограде. На его долю приходится 65% от общего объема пассажирских перевозок в областном центре. На городских маршрутах работает более 400 автобусов большой и средней вместимости. Весь новый транспорт подключен к ГЛОНАСС и оснащен системой климат-контроля. Современные автобусы следуют по опорным маршрутам, проходящим по основным городским магистралям, на которых хаотично и небезопасно работавшие микроавтобусы уступили место вместительному и комфортному транспорту.