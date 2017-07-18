Волгоградцы продолжают выбирать самого вежливого кондуктора автобуса

Пока по итогам первых пяти недель конкурса лидирует кондуктор автобусных маршрутов № 2 и 77 Ольга Здорова, которая работает в этой профессии уже 12 лет.

«Хотим, чтобы Ольга Здорова победила в конкурсе. Это именно тот кондуктор, который нужен пассажирам — внимательный, отзывчивый, добрый», — так отзываются о ней волгоградцы, пассажиры автобуса № 2, которые прислали свои голоса. Ольга Здорова за время работы успела проявить себя не только, как вежливый, но и ответственный сотрудник. Так, в прошлом году кондуктору пришлось спасать молодую беременную девушку, которой стало плохо в салоне. До приезда медиков Ольга держала девушку на руках, не позволяя ей потерять сознание. За то, что кондуктор не растерялась в сложной ситуации, руководство вручило женщине благодарность.

Самый вежливый в общении с пассажирами кондуктор будет поощрен премией. Однако награду получит еще и самый активный пассажир, который проголосует наибольшее количество раз. Ему будет вручена транспортная карта «Волна» с тарифным планом «Безлимитный проездной на автобус». Чествование победителя пройдет в рамках празднования Дня города.

Отдать свой голос за самого ответственного сотрудника пассажирских перевозок жители города могут, отправив смс на номер 8 995 400 0270 или письмо на электронный адрес gortransvolga@mail.ru. В сообщении нужно указать фамилию кондуктора и номер маршрута, на котором он работает, а также свой контактный телефон.