Предупреждение о загрязнении воздуха в Челябинске продлено на сутки
НМУ спровоцированы ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
НМУ спровоцированы ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
В Челябинске, Коркино, Карабаше до семи часов вечера 19 июля продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в воздухе вредных примесей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Кроме того, аналогичное предупреждение региональное Минэкологии выдало для Сатки.
В перечисленных городах
Как говорится на сайте ЦГМС, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или
Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.
Напомним, что в среду в регионе прогнозируется дождливая и ветреная погода. В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами — умеренные и с грозами, днем — с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду. Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов. В Челябинске этой ночью 11−13 выше нуля, завтра днем — 26−28, небольшие кратковременные дожди, грозы, не исключен град.