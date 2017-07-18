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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер фильма «Крым» Алексей Пиманов в открытом письме обратился к украинским властям с просьбой выдать фильму прокатное удостоверение на территории Украины.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник стало известно, что посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма «Крым». На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер драмы «Крым», основанной на реальных событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного «Фонда кино». В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, на экранах в Белоруссии, как ожидается, может появиться осенью.

В открытом письме Пиманов, в частности, объясняет, кому и чему посвящен фильм и почему для него был выбран слоган «Любовь сильнее ненависти».

«Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели на Украине!.. Хочется, чтобы этот фильм посмотрели, прежде всего, простые украинцы. И может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на Востоке Украины вот уже три года. Придет, наконец, понимание, что в этой войне не может быть победителя!» — написал режиссер.

«P.S. Прошу считать это письмо официальным обращением к правительству Украины с просьбой выдать фильму “Крым” прокатное удостоверение на территории Украины», — добавил он.

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