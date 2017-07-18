Пансионат для ветеранов и инвалидов в Хворостянском районе сдадут до 1 августа

История пансионата известна далеко за пределами района. Он возник в 1994 году в селе Новотулка в здании бывшего детского сада. «Наше здание было построено в 1967 году. Сначала в нем была начальная школа, потом управление колхоза, потом детский сад. Позже к нему пристроили медблок, туалеты, ванную, комнату для санитарок, переход. Так появился наш пансионат», — рассказал директор учреждения Анатолий Фустий.

Условия в здании оставляют желать лучшего. Все перекрытия в нем выполнены из дерева, что создает высокую пожарную опасность. Из-за небольшой площади в каждой комнате учреждения проживает от двух до шести человек.

В 2003 году перед постояльцами пансионата замаячила возможность переезда. В Новотулке для ветеранов и инвалидов начали строить новое здание. Однако проект забуксовал и практически остановился. Лишь осенью 2014 года минстрой заключил контракт с ООО «ВолгаИнжиниринг-СпецТранс». В том же году оно завершило строительно-монтажные работы, однако на объекте обнаружилось множество замечаний.

Здание пытались открыть летом 2016-го. На площадку выезжали представители областного минстроя, специалисты Госстройнадзора — в итоге качество объекта вновь было признано неудовлетворительным. Основной проблемой стало затопление подвалов. «На территории был неправильно уложен асфальт, из-за чего потоки воды оседали в здании», — пояснял директор пансионата. Также тревогу вызывали системы отопления и пожарной сигнализации: они функционировали со сбоями, что не позволяло обеспечить должные условия для постояльцев.

Сейчас основные работы завершены. «Устранение замечаний велось ООО “ВолгаИнжиниринг-СпецТранс” в рамках гарантийных обязательств. Работы были завершены до 15 июля», — пояснили в минстрое.

Здание пытались открыть летом 2016-го. На площадку выезжали представители областного минстроя, специалисты Госстройнадзора — в итоге качество объекта вновь было признано неудовлетворительным.

Администрация пансионата результатом осталась довольна. «За это время строители решили вопрос с водой в подвале, провели благоустройство территории, отремонтировали лифты, запустили систему пожарной сигнализации. Сейчас остались мелкие недочеты, устранить которые не составит труда», — подчеркнул Анатолий Фустий. По его словам, акт приема-передачи пансионата будет подписан до конца июля. За ним последует официальное решение министерства социально-демографической и семейной политики об открытии пансионата. После этого учреждению откроют финансирование на закупку оборудования и инвентаря.

«Это замечательный проект — современное комфортабельное здание гостиничного типа, — подчеркивает Фустий. — Ветераны, наконец, будут жить в достойных условиях: два человека в комнате, отдельный санузел и душ на два помещения. Мы ждали этого 14 лет и очень рады, что наконец достигли финишной прямой».