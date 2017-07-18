5 млн рублей задолжала за свет семья из поселка под Калининградом
5 миллионов рублей задолжала за свет семья из поселка Большое Исаково под Калининградом. Специалисты «Янтарьэнергосбыта» подготовили очередной список районов — рекордсменов по долгам.
5 миллионов рублей задолжала за свет семья из поселка Большое Исаково под Калининградом. Специалисты «Янтарьэнергосбыта» подготовили очередной список районов — рекордсменов по долгам.
Самая внушительная сумма долга — у Гурьевского городского округа. Местные жители задолжали 9,7 млн рублей. Большая часть долга (более 5 млн) должна только одна семья, проживающая в частном доме.
Второй в рейтинге неплательщиков — Советский городской округ с долгом в 6,6 млн рублей. Закрывают тройку антирейтинга жители Черняховска — 5,1 млн рублей.
«При составлении рейтинга учитывались граждане, чей долг минимум за два расчётных периода превышает 100 тысяч рублей. Сейчас так называемых “стотысячников” в регионе 236, средняя задолженность на один лицевой счёт составляет 163 тысячи рублей. Большинство адресов этих людей после неоднократных предупреждений отключено от энергоснабжения», — говорят энергетики.
Свет у неплательщиков появится после того, как они погасят долги и оплатят услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения.