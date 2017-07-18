Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Нагиев отказал Лепсу
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Суд принял решение по снявшему штаны на «Евровидении»
Названы самые комфортные для жизни российские города
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Бойцы 54-й бригады ВСУ объявили голодовку командованию — СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:38 (мск), источник: АиФ Калининград

5 млн рублей задолжала за свет семья из поселка под Калининградом

5 миллионов рублей задолжала за свет семья из поселка Большое Исаково под Калининградом. Специалисты «Янтарьэнергосбыта» подготовили очередной список районов — рекордсменов по долгам.

Самая внушительная сумма долга — у Гурьевского городского округа. Местные жители задолжали 9,7 млн рублей. Большая часть долга (более 5 млн) должна только одна семья, проживающая в частном доме.

Второй в рейтинге неплательщиков — Советский городской округ с долгом в 6,6 млн рублей. Закрывают тройку антирейтинга жители Черняховска — 5,1 млн рублей.

«При составлении рейтинга учитывались граждане, чей долг минимум за два расчётных периода превышает 100 тысяч рублей. Сейчас так называемых “стотысячников” в регионе 236, средняя задолженность на один лицевой счёт составляет 163 тысячи рублей. Большинство адресов этих людей после неоднократных предупреждений отключено от энергоснабжения», — говорят энергетики.

Свет у неплательщиков появится после того, как они погасят долги и оплатят услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страсть или тихое чувство? Священник о том, как распознать любовь
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену»
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь