5 млн рублей задолжала за свет семья из поселка под Калининградом

Самая внушительная сумма долга — у Гурьевского городского округа. Местные жители задолжали 9,7 млн рублей. Большая часть долга (более 5 млн) должна только одна семья, проживающая в частном доме.

Второй в рейтинге неплательщиков — Советский городской округ с долгом в 6,6 млн рублей. Закрывают тройку антирейтинга жители Черняховска — 5,1 млн рублей.

«При составлении рейтинга учитывались граждане, чей долг минимум за два расчётных периода превышает 100 тысяч рублей. Сейчас так называемых “стотысячников” в регионе 236, средняя задолженность на один лицевой счёт составляет 163 тысячи рублей. Большинство адресов этих людей после неоднократных предупреждений отключено от энергоснабжения», — говорят энергетики.