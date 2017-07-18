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15:54 (мск), источник: АиФ Самара

Самара на пять дней станет центром пляжных видов спорта

В Самару для участия в пляжных видах спорта приедут около 1000 спортсменов РФ и ближнего зарубежья.

С 19 по 23 июля в Самаре состоится крупнейшее спортивное событие года — на второй очереди набережной реки Волги при поддержке городских властей пройдут открытые соревнования по пляжным видам спорта «Samara open» на призы С. А. Бобрикова, сообщает администрация областного центра.

На пять дней Самара станет центром притяжения любителей и профессионалов пляжных видов спорта. О своем участии уже заявили около 1000 спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья. Соревнования будут проходить по четырем видам: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол и пляжное регби. Призовой фонд игр в этом году составит 1,5 млн. рублей.

Стоит отметить, что впервые открытые соревнования «Samara open» прошли в Самаре в 2016 году, спортсмены и организаторы высоко оценили спортивную инфраструктуру, созданную на самарской набережной, уникальные природные красоты, и расположение города на Волге.

Для гостей и болельщиков на набережной оборудуют фанзоны, где организуют мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых с денежными призами.

«Природа, уникальная набережная Самары — идеальное место для проведения таких соревнований. Мы организовывали пляжные игры в десятке городов России и в зарубежных странах, но многие из них проигрывают Самаре», — отметил президент региональной общественной организации «Национальная пляжная лига «СпортБич» Олег Александров.

С мнением организаторов солидарны и спортсмены, по словам представителей спортивных федераций заявки на участие в открытых соревнованиях «Samara open» стали поступать еще зимой. В итоге количество участников по сравнению с прошлым годом выросло в два раза, а призовой фонд в 1,5 раза.

Хотя официальное открытие соревнования пройдет 21 июля в 10:00, самые массовые состязания по пляжному волейболу и теннису будут проходить уже с 19 по 21 июля. 22 и 23 июля состоятся игры среди команд по пляжному футболу и регби. 23 июля в 17:00 пройдет финальное награждение команд победителей и закрытие соревнований.

Оценивать игры будут профессиональные судьи. Соревнования проходят по системе «СпортБич», где любители могут играть с профессионалами, что делает игры особенно зрелищными и эмоциональными.

«Самара становится центром пляжных видов спорта, у нас ежегодно проводится Кубок России по пляжному теннису, и этап Чемпионата России по пляжному футболу, и теперь пришел такой массовый турнир с большим призовым фондом. Это важное событие для всего города, — заявил заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков,.

Открытые соревнования по пляжным видам спорта «Samara Оpen» обещают стать праздником для всей семьи. Для гостей и болельщиков на набережной оборудуют фанзоны, где организуют мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых с денежными призами.

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