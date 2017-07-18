Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Себе президент России купил вологодский пломбир в стаканчике.
Себе президент России купил вологодский пломбир в стаканчике.
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин угостил членов правительства мороженым. Глава государства, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, уже традиционно покупает мороженое. Этот раз не стал исключением. Президент подошел к палатке, где в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей. В частности, «Вологодское» и «Коровка из Кореновки».
Путин подошел к прилавку в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий. «Чем угостите?» — поинтересовался он у
«У нас желающих много», — заметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Проверьте, хватает ли», — спросил Путин. Продавец ответила, что сбилась со счета. В этот момент Сергей Чемезов протянул девушке еще пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства, — можете себе позволить мороженое купить».
Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое? «Рекомендую», — ответил он.