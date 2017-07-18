Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым

Источник: РИА "Новости"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин угостил членов правительства мороженым. Глава государства, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, уже традиционно покупает мороженое. Этот раз не стал исключением. Президент подошел к палатке, где в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей. В частности, «Вологодское» и «Коровка из Кореновки».

Путин подошел к прилавку в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий. «Чем угостите?» — поинтересовался он у девушки-мороженщицы. Продавец коротко рассказала об ассортименте. Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике. Он расплатился тысячной купюрой, продавец начала искать сдачу, но Путин решил угостить всех. Президент попросил продавца выдать на оставшуюся сумму мороженого для сопровождавших его чиновников.

«У нас желающих много», — заметил глава Ростеха Сергей Чемезов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок «Коровка из Кореновки», министр транспорта Максим Соколов также как и президент предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей.

«Проверьте, хватает ли», — спросил Путин. Продавец ответила, что сбилась со счета. В этот момент Сергей Чемезов протянул девушке еще пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства, — можете себе позволить мороженое купить».