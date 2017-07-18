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15:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Срок подачи заявок от кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 продлили в Ростове

Срок подачи заявок от кандидатов в городские волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года продлен в Ростове.

Согласно информации из официальных источников, Подать заявку можно до 1 октября на сайте volonter61.ru.

Как сообщалось ранее, обучение добровольцев, прошедших отбор по результатам тестов и интервью, начнется в октябре-ноябре 2017 года.

На первом этапе городские волонтеры и волонтеры оргкомитета «Россия-2018» пройдут совместное обучение, на котором каждый участник получит общую информацию об истории чемпионата, истории FIFA и о том, как проводятся соревнования. Всего планируется провести девять встреч, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров из Ростовской области. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение. Кроме того, перед матчами волонтеры пройдут специализированный курс по встрече и общению с гостями города. Всего для участия в ЧМ-2018 в Ростовской области отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018».

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