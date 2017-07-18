Срок подачи заявок от кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 продлили в Ростове

На первом этапе городские волонтеры и волонтеры оргкомитета «Россия-2018» пройдут совместное обучение, на котором каждый участник получит общую информацию об истории чемпионата, истории FIFA и о том, как проводятся соревнования. Всего планируется провести девять встреч, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров из Ростовской области. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение. Кроме того, перед матчами волонтеры пройдут специализированный курс по встрече и общению с гостями города. Всего для участия в ЧМ-2018 в Ростовской области отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018».