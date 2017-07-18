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19:54 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» совместно с крупными пабликами запускает первое реалити-шоу

Кастинг участников проходит среди подписчиков сообществ MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла».

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает онлайн-реалити-шоу «Пабличные игры». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

О начале кастинга было объявлено 15 июля на VK Fest. В первом сезоне примут участие подписчики четырех крупнейших сообществ соцсети: MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». Всего будут отобраны 24 человека. Они должны будут пройти 24 задания. Героев будут круглосуточно снимать 100 камер, видео будет транслироваться в прямом эфире во «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников подчеркнул, что это первое шоу такого формата, которое полностью пройдет в соцсети.

Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект.
Евгений Красников
Пресс-секретарь «ВКонтакте»

Принять участие в шоу может любой пользователь, главное условие — пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырех пабликов. Отбором будут заниматься администраторы сообществ. Отмечается, что на происходящее в «Пабличных играх» смогут влиять и зрители с помощью пожертвований.

Производством программы занимаются компании Divico и Mastiff («Каникулы в Мексике», «Топ-модель по-русски»).

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