«ВКонтакте» совместно с крупными пабликами запускает первое реалити-шоу
Кастинг участников проходит среди подписчиков сообществ MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла».
Кастинг участников проходит среди подписчиков сообществ MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла».
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает
О начале кастинга было объявлено 15 июля на VK Fest. В первом сезоне примут участие подписчики четырех крупнейших сообществ соцсети: MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». Всего будут отобраны 24 человека. Они должны будут пройти 24 задания. Героев будут круглосуточно снимать 100 камер, видео будет транслироваться в прямом эфире во «ВКонтакте».
Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект.
Принять участие в шоу может любой пользователь, главное условие — пройти кастинг с
Производством программы занимаются компании Divico и Mastiff («Каникулы в Мексике», «Топ-модель по-русски»).