«ВКонтакте» совместно с крупными пабликами запускает первое реалити-шоу

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает онлайн-реалити-шоу «Пабличные игры». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

О начале кастинга было объявлено 15 июля на VK Fest. В первом сезоне примут участие подписчики четырех крупнейших сообществ соцсети: MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». Всего будут отобраны 24 человека. Они должны будут пройти 24 задания. Героев будут круглосуточно снимать 100 камер, видео будет транслироваться в прямом эфире во «ВКонтакте».

<div id="vk_post_-149920175_1907"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-149920175_1907", -149920175, 1907, 'EfxLvgzE81UcmW98V_49SgUQzQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников подчеркнул, что это первое шоу такого формата, которое полностью пройдет в соцсети.

Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект. Евгений Красников Пресс-секретарь «ВКонтакте»

Принять участие в шоу может любой пользователь, главное условие — пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырех пабликов. Отбором будут заниматься администраторы сообществ. Отмечается, что на происходящее в «Пабличных играх» смогут влиять и зрители с помощью пожертвований.