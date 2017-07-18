Пермским водителям предлагают бесплатные поездки на электричке

Пермским водителям предложили сменить свои автомобили на бесплатную электричку. Два вторника подряд, 25 июля и 1 августа пермяки смогут бесплатно путешествовать по территории города, предъявив свои водительские права. Организаторы уверены, что тысячи человек предпочтут в эти дни объехать городские пробки на электричке.

«Идея социальной акции продиктована сложной ситуацией на дорогах. Пассажиропоток в электричках увеличился на 5 тысяч человек. По предложению пассажиров мы добавили количество вагонов в составах, что курсируют по территории города от Курьи до Левшино», — рассказали в службе информации Пермской пригородной компании.

Акция имеет ещё один аспект — экологический.

«Электричка не загрязняет городскую среду выхлопными газами, ездит на электроэнергии в обход города. Поэтому мы решили, что водители, которые пользуются автомобилем лишь дважды в день, что называется “с работы на работу”, смогут заменить на один день машину на комфортную электричку. К слову, добраться до центра города нашим подвижным составом гораздо быстрее, нежели по пробкам в эти дни», — считает генеральный директор Пригородной компании Сергей Канцур.