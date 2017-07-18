Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Бойцы 54-й бригады ВСУ объявили голодовку командованию — СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермским водителям предлагают бесплатные поездки на электричке

Организаторы акции надеются, что это поможет решить проблему пробок в городе.

Пермским водителям предложили сменить свои автомобили на бесплатную электричку. Два вторника подряд, 25 июля и 1 августа пермяки смогут бесплатно путешествовать по территории города, предъявив свои водительские права. Организаторы уверены, что тысячи человек предпочтут в эти дни объехать городские пробки на электричке.

«Идея социальной акции продиктована сложной ситуацией на дорогах. Пассажиропоток в электричках увеличился на 5 тысяч человек. По предложению пассажиров мы добавили количество вагонов в составах, что курсируют по территории города от Курьи до Левшино», — рассказали в службе информации Пермской пригородной компании.

Акция имеет ещё один аспект — экологический.

«Электричка не загрязняет городскую среду выхлопными газами, ездит на электроэнергии в обход города. Поэтому мы решили, что водители, которые пользуются автомобилем лишь дважды в день, что называется “с работы на работу”, смогут заменить на один день машину на комфортную электричку. К слову, добраться до центра города нашим подвижным составом гораздо быстрее, нежели по пробкам в эти дни», — считает генеральный директор Пригородной компании Сергей Канцур.

Ну, а для жителей микрорайона Левшино уже неделю действует акция «Удобная электричка»: пассажир проезжает на автобусе от станции до дома абсолютно бесплатно по единому билету 20 рублей, который покупает для проезда на электричке в агломерации Пермь (от станции Голованово до станции Курья, включая остановки на станции Пермь2).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Делать было нечего. ТОП-5 способов провести время на даче в плохую погоду
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену»
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь