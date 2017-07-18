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17:45 (мск), источник: Вести - Калининград

«Это был ужас». Гоша Куценко о первом визите в Калининград

Известный российский актер и продюсер Гоша Куценко посетил молодёжный форум «Балтийский Артек». С участниками смены «Молодёжь будущего» он провел творческую встречу, ответил на вопросы и рассказал истории из жизни. Одной из них он поделился и с корреспондентами калининградских «Вестей».

Источник: Вести - Калининград

«Я люблю Калининград. Для меня это особый город, потому что я был здесь впервые 32 года назад, когда я особо не ездил никуда. Я служил в армии и приехал на первые учения. Это был ужас — минус 35 градусов. Самая холодная зима при 100% влажности. Мы сидели в полях, а в городе самом прокладывали связь. Я был связистом и бегал по замерзшей речке с огромным кабелем. Так что это был первый тур налаживания связи с Калининградом», — рассказал актёр.

Также Гоша Куценко признался, что давно мечтает приобрести недвижимость в Калининградской области. Сейчас его очень впечатлили загородные кольцевые трассы и уютная атмосфера в областном центре.

Гоша Куценко, актёр:

— Наш Калининград — это европейский форпост, и он соответствует. Здесь прогрессивные люди. Мне очень нравится читать вывески магазинов, ресторанов. Всегда в Калининграде придумают что-то неповторимое. Может приеду к вам снимать какое-то свое кино. Хоть короткий метр сниму. Я на «Короче» к вам приеду. Там будут два моих фильма, и я, конечно, постараюсь к вам вернуться.

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