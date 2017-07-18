«Это был ужас». Гоша Куценко о первом визите в Калининград

«Я люблю Калининград. Для меня это особый город, потому что я был здесь впервые 32 года назад, когда я особо не ездил никуда. Я служил в армии и приехал на первые учения. Это был ужас — минус 35 градусов. Самая холодная зима при 100% влажности. Мы сидели в полях, а в городе самом прокладывали связь. Я был связистом и бегал по замерзшей речке с огромным кабелем. Так что это был первый тур налаживания связи с Калининградом», — рассказал актёр.
Также Гоша Куценко признался, что давно мечтает приобрести недвижимость в Калининградской области. Сейчас его очень впечатлили загородные кольцевые трассы и уютная атмосфера в областном центре.
— Наш Калининград — это европейский форпост, и он соответствует. Здесь прогрессивные люди. Мне очень нравится читать вывески магазинов, ресторанов. Всегда в Калининграде придумают что-то неповторимое. Может приеду к вам снимать какое-то свое кино. Хоть короткий метр сниму. Я на «Короче» к вам приеду. Там будут два моих фильма, и я, конечно, постараюсь к вам вернуться.