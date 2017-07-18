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18:13 (мск), источник: Мослента

Синоптики призвали москвичей не ждать жары в 2017 году

Температурный фон вернулся к норме, но дальнейшего потепления не прогнозируется.

Синоптики призвали жителей столичного региона не ждать наступления жаркой погоды летом 2017 года. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает сайт «Метеовести».

Как отмечается, средняя температура воздуха в текущем теплом сезоне держится на 2,5−3,5 градуса ниже климатической нормы. Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку вода прогрелась лишь до 17 градусов.

Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15−20 минут, солнце — все ниже над горизонтом, да и последующие развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится.
«Метеовести»

При этом отмечается, что лето 2017 года — нормальное для средней полосы России. В течение последней недели температурный фон вернулся к нормальным значениям, однако дальнейшего потепления ждать не стоит.

«Ночами свежо — плюс 7−12 градусов, очаги туманов, в дневные часы воздух в лучшем случае будет прогреваться до 19−24 выше ноля. Лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему», — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, умеренное тепло продержится в Москве и Подмосковье до конца июля.

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