Троллейбусы в Кишинёве будут курсировать по-новому
Новый график работы троллейбусов вступит в силу с 1 августа.
Новый график работы троллейбусов вступит в силу с 1 августа.
Городской электрический транспорт будет курсировать до часа ночи, вне зависимости от сезонных показателей пассажиропотока в ночное время. Решение об этом по предложению фракции Партии социалистов (ПСРМ) было принято 18 июля на заседании Муниципального совета, передаёт NOI.md.
Муниципальные советники решили сократить график движения троллейбусов на один час в силу того, что по их данным, пассажиропоток после часа ночи существенно снижается. «Мы провели ряд публичных слушаний с представителями RTEC (Управления электротранспорта Кишинёва — ред.) и гражданского общества, после чего приняли решение сократить график курсирования троллейбусов в ночное время до часа ночи. Этот график станет универсальным для всех времён года, в то время как раньше было предложено сокращать время работы троллейбусов в зимнее время», — заявил из авторов проекта решения, муниципальный советник от ПСРМ Александр Комаров.
В проекте решения, вынесенном на голосование в Муниципальном совете, вначале была предусмотрена оплата в размере шести леев за проезд после 23 часов вечера, однако местные избранники решили исключить этот пункт и заменить его тарифом в два лея, действующим и в другие времена суток. За окончательный вариант проекта решения проголосовали 26 муниципальных советников от фракции Партии социалистов, Партии коммунистов и беспартийных, «Нашей партии», Европейской народной партии, ЛДПМ и независимый местный избранник Ион Штефэницэ.
Уточним, что эксперимент с оценкой рентабельности маршрутов, курсирующих в ночное время, проходил с июля прошлого года. Тогда до двух часов ночи стали курсировать троллейбусные маршруты № 22 и № 24. Глава RTEC Георге Моргоч в первое время заявлял о востребованности ночного транспорта и выражал надежду на то, что эксперимент будет успешно внедрён на постоянной основе.