Троллейбусы в Кишинёве будут курсировать по-новому

Источник: Noi.md

Городской электрический транспорт будет курсировать до часа ночи, вне зависимости от сезонных показателей пассажиропотока в ночное время. Решение об этом по предложению фракции Партии социалистов (ПСРМ) было принято 18 июля на заседании Муниципального совета, передаёт NOI.md.

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Муниципальные советники решили сократить график движения троллейбусов на один час в силу того, что по их данным, пассажиропоток после часа ночи существенно снижается. «Мы провели ряд публичных слушаний с представителями RTEC (Управления электротранспорта Кишинёва — ред.) и гражданского общества, после чего приняли решение сократить график курсирования троллейбусов в ночное время до часа ночи. Этот график станет универсальным для всех времён года, в то время как раньше было предложено сокращать время работы троллейбусов в зимнее время», — заявил из авторов проекта решения, муниципальный советник от ПСРМ Александр Комаров.

В проекте решения, вынесенном на голосование в Муниципальном совете, вначале была предусмотрена оплата в размере шести леев за проезд после 23 часов вечера, однако местные избранники решили исключить этот пункт и заменить его тарифом в два лея, действующим и в другие времена суток. За окончательный вариант проекта решения проголосовали 26 муниципальных советников от фракции Партии социалистов, Партии коммунистов и беспартийных, «Нашей партии», Европейской народной партии, ЛДПМ и независимый местный избранник Ион Штефэницэ.