В Татарстане прогнозируется гроза с порывами ветра до 15−18 м/с
(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 19 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 19 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
В ночь на 19 июля в Казани ожидается небольшой, кратковременный дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют
В целом по Татарстану также ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах республики с грозой. Ветер