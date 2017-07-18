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17:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане прогнозируется гроза с порывами ветра до 15−18 м/с

(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 19 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на 19 июля в Казани ожидается небольшой, кратковременный дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит 14−16 градусов выше нуля. Днем направление ветра не изменится, а воздух прогреется до 24−26 градусов тепла.

В целом по Татарстану также ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах республики с грозой. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе порывистый, сильный, с усилениями до 15−18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью не поднимется выше 12−17 градусов, днем — 22−27 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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